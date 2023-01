Mannheim. Ein oder mehrere Einbrecher sind am Samstagabend zwischen 18.15 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Belchenstraße in Mannheim eingebrochen. Es wurden einige Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen, wie die Polizei berichtet.

Die Täter drangen über das Schlafzimmer in die Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke und Kommoden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 833970.