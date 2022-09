Das sind die nächsten Schritte im Mannheimer Luisenpark

Mannheim. In der Neuen Parkmitte des Luisenparks ist der Rohbau im vorderen Bereich abgeschlossen worden. Wie eine Sprecherin des Luisenparks mitteilt, wird jedoch derzeit auf der Baustelle Neue Parkmitte weiterhin überall parallel gearbeitet. Dort soll eine künftige Unterwasserwelt, Gastronomie, eine neue Pinguinanlage bis hin zu einem Südamerika- und Pflanzenschauhaus entstehen. Außerdem ist die letzte Baustelle mit der Seilbahnstation für die BUGA 23 auf der Freizeitwiese nun auch in vollem Gange.

Der Luisenpark hat derzeit das Maximum an Baustellenflächen überschritten. Der erste Baubereich, die Leitungsverlegung für Abwasserwärmeversorgung, ist jedoch fertiggestellt worden. Am Rohbau in der Neuen Parkmitte finden künftig Abdichtungs- und Dämmarbeiten auf der Dachdecke des Restaurants statt. Bereits angelegt sind Dachfenster und der Lichthof, der im Inneren des Restaurants Tageslicht spendet.

Die nächsten Bauarbeiten finden an der neuen Vogelvoliere statt, wo bis zu 13 Meter hohen Pylonen aufgestellt werden sollen, um die dann das filigrane Stahlseilnetz gespannt wird. Weitere Arbeiten sind für den Pinguinpool geplant: Bald werden dort drei riesige Panoramascheiben eingebaut, anschließend wird das Becken mit Wasser für den Dichtigkeitstest gefüllt. Ab Oktober wird der Kunstfels im Pinguinpool modelliert, der dem Naturstein an Land entsprechen wird. Landschaftsbauer sind bereits damit beschäftigt, die Umgebung der Pinguinanlage zu formen.