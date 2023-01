Buslinien 63 und 77 fahren bald wieder regulär in Mannheim und Ludwigshafen

Rhein-Neckar. Die beiden Buslinien 63 und 77 verkehren ab Montag, 9. Januar, wieder nach regulärem Fahrplan, im 20-Minuten-Takt. Wie die RNV mitteilt, war die Linie 63 in Mannheim zuvor bis auf wenige Fahrten eingestellt und die Linie 77 in Ludwigshafen durch Linientaxen ersetzt worden. Darüber hinaus werde ab 9. Januar auf der Mannheimer Stadtbahnlinie 2 an Schultagen von Montag bis Freitag ergänzend zur Fahrt um 7.23 Uhr eine weitere Busverbindung um 7.43 Uhr ab Feudenheim in Fahrtrichtung Wasserturm angeboten. Die Linien waren nach Angaben der RNV im vergangenen Jahr wegen krankheitsbedingten Personalausfalls und Ersatzteilmangels ausgefallen, werden aber jetzt wieder aufgestockt. Die RNV plant auch, weitere eingeschränkte Linien schnellstmöglich wieder zum regulären Fahrplan zu bedienen.

