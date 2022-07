Betrunkene 39-Jährige greift Krankenhauspersonal in Mannheimer Notaufnahme an

Mannheim. Eine betrunkene Frau hat am frühen Sonntagmorgen Mitarbeiter in der Notaufnahme eines Mannheimer Krankenhauses angegriffen. Wie die Polizei berichtet, warf die 39-Jährige mit Gegenständen herum und griff zwei Mitarbeiterinnen an. Die zu Hilfe gerufenen Polizisten wurden ebenfalls von der Patientin angegriffen und massiv beleidigt und bedroht. Als sie die Frau zum Streifenwagen begleiteten, trat sie gegen das Fahrzeug. Nun gelangt die 39-Jährige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zur Strafanzeige.

