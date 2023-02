Spendenaktion Benefizkonzert für Erdbebenopfer im Capitol: Bereits 23.000 Euro durch Ticketverkäufe

Comedians, Musiker und Artisten treten am Donnerstagabend im Capitol zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien auf. Durch Ticketverkäufe konnten bereits 23.000 Euro gesammelt werden, und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht