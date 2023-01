Totalschaden nach Brand - Auto auf der Vogelstang mutwillig angezündet?

Mannheim. Aus bislang unbekannter Ursache ist auf der Vogelstang ein geparkter VW in Brand geraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ging der Wagen am Donnerstag gegen 23.45 Uhr im Bereich der Brandenburger Straße in Flammen auf. Die Feuerwehr brachte das Feuer zwar schnell unter Kontrolle, dennoch entstand an dem Auto ein Totalschaden.

Durch die Hitze wurde auch ein daneben stehender Fiat beschädigt. Es besteht der Verdacht der mutwilligen Brandlegung. Hinweise erbittet das Revier Käfertal unter der Nummer 0621/71 84 90.