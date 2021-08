Bauarbeiten am barocken Pfarrhaus in Seckenheim

Mannheim. Im Jahr 1730 erbaut, gehört das barocke Pfarrhaus neben der St. Aegidiuskirche, nahe der Brückenauffahrt, zu den ältesten Häusern in Seckenheim. Am katholischen Pfarrhaus finden derzeit Bauarbeiten statt. Aufgrund einer seit Jahren zunehmenden Rissbildung hat sich die Kirchengemeinde für sogenannte Injektionsbohrungen ins Erdreich entschieden, um das Haus abzusichern. Diese Arbeiten bringen in den ersten Augustwochen Behinderungen beim Zugang zum Pfarrbüro. Das Pfarrbüro bittet um Verständnis.

