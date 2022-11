​​​​​​​Einbruch in Mehrfamilienhaus in Mannheim-Schönau

Mannheim. Am Dienstagabend ist es in Mannheim-Schönau zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Friedrich-Dürr-Straße Zutritt in das Mehrfamilienhaus. Die Unbekannten sind dabei über die Terrassentür, in die im Erdgeschoss befindliche Wohnung gelangt. Bargeld und Schmuck wurden entwendet. Der Schaden wird in den unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Spuren werden derzeit durch die Kriminalpolizei untersucht. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/174-4444.

