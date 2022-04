Warum in Mannheim-Neckarstadt etwas gegen das Gehwegparken getan werden soll

„An diesem Beispiel wird deutlich, warum die Kommunen das Gehwegparken jetzt ahnden müsse“ - dies schreibt Bezirksbeirätin Christiane Sobel (SPD) aus der Neckarstadt-West zu einem Bild, das sie an den „MM“ schickte. Die Aufnahme machte sie in der Humboldtstraße, Blick von der Riedfeld- in Richtung Mittelstraße.

Seit einiger Zeit setzen die Behörden verstärkt darauf, das - grundsätzlich verbotene - Parken auf Gehwegen abzustellen. In Mannheim sollen Stadtteil für Stadtteil Lösungen gemeinsam mit allen Betroffenen erarbeitet werden.

