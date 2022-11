Inner Wheel verkauft Kränze in Mannheim-Lindenhof

Mannheim-Lindenhof. Fantasievoll gestaltete Adventsgestecke, Konfekt, Windlichter und weihnachtliche Deko-Artikel, alles selbst gemacht, bieten am Sonntag, 20. November, ab 10 Uhr, die Damen des Inner Wheel Club (IWC) beim ihrem inzwischen schon traditionellen Benefiz-Adventsverkauf an. Wie Organisatorin Katja Kost ankündigte, findet der Verkauf auch im elften Jahr wieder in ihrer privaten Garage in der Hornisgrindestraße 8 statt. Der Erlös der Aktion wird an die Klinik-Clowns „Xundlachen“ gespendet.

