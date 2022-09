Feuer im O'Reilly's-Pub: Brandursache steht fest

Mannheim. Die Ursache des Brandes am Morgen des 19. Juli in einem Mehrfamilienhaus mit Gaststätte in Mannheim ist geklärt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Brandexperten des Kriminalkommissariats die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie fanden heraus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem "Dart"-Spielgerät in der Gaststätte im Erdgeschoss entstanden war. Bei dem Brand im Quadrat L 14 wurden mehrere Bewohner verletzt, vier davon schwer. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über eine Million Euro.

Mannheim: Schwerverletzte bei Brand in Mannheimer Gaststätte Mannheim, 19.07.2022: Großeinsatz in den Mannheimer Quadraten: Am Dienstagmorgen hat es in einer Gaststätte gebrannt. Es wurden mehrere Personen verletzt, insgesamt sechs wurden nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus eingeliefert. © priebe

Der Brand begann nach Angaben der Feuerwehr im Irish Pub O Reilly’s im Erdgeschoss. Aus den oberen Geschossen des vierstöckigen Gebäudes wurden anschließend etwa 20 Bewohner mittels Drehleitern und tragbaren Leitern gerettet.

