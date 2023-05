Ludwigshafen. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochmittag ein Feuer in einer Wohnung in der Ludwigshafener Wredestraße aus. Die Feuerwehr löschte Brand. Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die Brandursache und die Schadenshöhe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1