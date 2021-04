Verstoß gegen die Ausgangssperre - auch Zelten nicht erlaubt

Ludwigshafen. In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Ludwigshafen an einem Weiher in der Pfingstweide eine fünfköpfige Gruppe angetroffen, die es sich in ihren Zelten gemütlich gemacht hatte. Nachdem den Angetroffenen die aktuelle Verordnung erläutert wurde, packte die nach Angaben der Polizei recht uneinsichtige Gruppe letztendlich doch ihre Sachen und verließ die Örtlichkeit. Jeder Einzelne muss sich nun wegen Verstoß gegen die Ausgangssperre verantworten. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden eingeleitet.

