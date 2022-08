Unbekannte stehlen Gartenmöbel aus Möbelhaus in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Unbekannte haben in Ludwigshafen im Zeitraum vom 6. bis 8. August Gartenmöbel eines Möbelhauses in der Industriestraße entwendetet. Wie die Polizei mitteilt, waren die Möbel in einem umzäunten Bereich vor dem Möbelhaus ausgestellt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632222 zu melden.

