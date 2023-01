Mann in Ludwigshafen schwerverletzt gefunden – Polizei sucht Zeugen eines versuchten Tötungsdelikts

Ludwigshafen. Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Ludwigshafen einen Mann mit schweren Schussverletzungen gefunden und sucht nun dringend nach Zeugen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal gemeinsam mitteilen, wurde gegen 2.15 Uhr der verletzte Mann gemeldet. Die Polizei rückte mit stärkeren Kräften aus und fand den schwerverletzten 25-Jährigen in der Hartmannstraße. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei zu den weiteren Umständen. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 2 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Dessauer Straße vor einer Gaststätte gemeldet. Ob ein Zusammenhang besteht ist, noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die am Samstag zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr in der Hartmannstraße (insbesondere zwischen Kanal- und Marienstraße) oder der Dessauer Straße (Bereich Friedrich-Engelhorn-Platz und Mottstraße) etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 zu melden.