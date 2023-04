Ludwigshafen. Drei Jugendliche haben in Ludwigshafen am Montagabend in einem Bus in der Sternstraße Pfefferspray versprüht. Nach Angaben der Polizei flüchteten die Täter, als der Busfahrer die Tür öffnete um den Bus zu lüften. Eine 22-Jährige erlitt dadurch Atemwegsreizungen. Die Polizei wertet nun die Videoaufzeichnungen aus und sucht weitere Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.

