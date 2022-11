Ludwigshafen. Eine Fußgängerin ist am Montagnachmittag in Ludwigshafen bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, erlitt die 87-Jährige bei dem Unfall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt aktuell zum Unfallhergang: Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 entgegen.

