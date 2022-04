Falkenhorste finden Anklang

Ludwigshafen. In den Falkenhorsten am Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) ist derzeit einiges geboten. Wie das Unternehmen mitteilt, brütet in dem Nest auf der Nordseite zur Bürgermeister-Grünzweig-Straße ein Pärchen. „Weibchen und Terzel des Turmfalken-Paares wechseln sich dabei ab.“

Und auch der neue Horst auf der Südseite zur Frankenthaler Straße hin, den Schüler der Berufsbildenden Schule Technik 2 im Februar gebaut hatten, stößt auf Interesse. So wurde mit der Innen-Webcam ein Vogel darin aufgenommen. Die Webcam wird bald öffentlich freigeschaltet. jei

