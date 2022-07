Diensthund der Polizei erwischt Jugendlichen beim Cannabisanbau

Ludwigshafen. Ein Diensthund der Polizeihundestaffel hat am Sonntagnachmittag einen Jugendlichen beim Cannabisanbau gestellt. Wie die Polizei berichtet, ging zuvor bei der Polizei ein Hinweis auf illegalen Anbau von Cannabis ein. Die Polizei traf den 17-jährigen Anbauer gegen 13 Uhr in einem Waldstück im Stadtteil Rheingönheim an und stellte seine rund 20 Marihuanapflanzen sicher. Gegen den 17-Jährigen wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

