Café Alternativ wieder offen

Ludwigshafen. Mit einer Feier ist das Café Alternativ in der Rohrlachstraße nach langer Pause und umfassender Renovierung am Donnerstag wiedereröffnet worden. Auch in Zukunft bietet die Einrichtung ein Programm aus Kultur, Bildung und Unterhaltung. Veranstaltungen gibt es immer donnerstags um 17 Uhr. Über die Bandbreite von Konzerten, Lesungen und Vorträgen bis hin zu Tanztees konnten sich die Gäste informieren. Die Eröffnung übernahm Sozialdezernentin Beate Steeg. Das Café Alternativ wurde 1998 gegründet und ist das älteste Schwerpunktzentrum der Seniorenförderung. jei

