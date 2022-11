Arbeiten an der Hochstraße Nord in Ludwigshafen - Auffahrt gesperrt

Ludwigshafen. Am Montag, und Dienstag, 28. und 29. November, ist an der Hochstraße Nord in Ludwigshafen die Auffahrt Heinigstraße in Fahrtrichtung Mannheim (B 44) zeitweise gesperrt. Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen sind Ausbesserungsarbeiten am Brückenbauwerk der Grund. Die Arbeiten werden an beiden Tagen im Zeitraum zwischen 9 und 14 Uhr durchgeführt. Der Verkehr kann über die Auffahrt Heinigstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim fahren und wird dann über die Anschlussstelle Bruchwiesenstraße umgeleitet. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1