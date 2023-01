Ludwigshafen. Ein 90-Jähriger hat am Montag um 10.50 Uhr in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen die Vorfahrt einer Straßenbahn missachtet und kollidierte mit ihr. Der Senior wollte mit dem Auto nach links in die Wegelnburgstraße abbiegen und stieß dabei der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen, wie die Polizei mitteilt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden im Wert von ungefähr 1000 Euro