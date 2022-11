Ludwigshafen. Mehrere Anwohner haben am Montag gegen 12 Uhr die Polizei in Ludwigshafen alarmiert, dass ein Mann mit einer Pistole von einem Balkon in der Prinzregentenstraße geschossen hätte. Wie die Beamten mitteilten, konnten sie die Waffe in der Wohnung des 26-Jährigen sicherstellen. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole.

