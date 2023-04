Ludwigshafen. Eine 26-jährige Rennradfahrerin ist am Montagabend in Ludwigshafen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah die Frau einen anhaltenden Pkw in der Mundenheimer Straße und fuhr auf diesen auf. Dabei stürzte die 26-Jährige und verletzte sich.

Die Frau kam anschließend in ein Krankennhaus, wo sie medizinisch behandelt wurde. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro.