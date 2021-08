Ludwigshafen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Partei AfD zur Bundestagswahl sind rund 50 Teilnehmer vor Ort gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fand diese am Samstag ab 15 Uhr auf dem Europaplatz in Ludwigshafen statt. Bei einer angemeldeten Gegenversammlung im Bereich Hartmannstraße / Denisstraße versammelten sich in der Spitze bis zu 100 Personen. Beide Versammlungen waren gegen 16:20 Uhr beendet. Sie verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei.

