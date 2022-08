Lampertheim. . Bei dem Versuch, mittels offener Flamme Spinnennetze zu entfernen, ist am Freitag gegen 17 Uhr eine Gartenhütte in der Otto-Hahn-Straße in Brand geraten. Das teilt das Polizeipräsidium Darmstadt mit. Die Feuerwehr Lampertheim konnte das Feuer, das sich bereits auf eine angrenzende Gartenanlage ausgebreitet hatte, unter Kontrolle bringen und umgehend löschen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. red

