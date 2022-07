Zweieinhalb Tonnen schwere Baggerschaufel in Heidelberg entwendet

Heidelberg. Unbekannte haben in Heidelberg eine zweieinhalb Tonnen schwere Baggerschaufel entwendet. Wie die Polizei mitteilt, muss der Diebstahl im Zeitraum zwischen 16 Uhr am Donnerstag, 30. Juni, und 7 Uhr am Montag, 4. Juli, stattgefunden haben. Die Schaufel befand sich auf einer Baustelle in der Straße "Im Franzosengewann".

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Schaufel mit schwerem Gerät auf einen Lkw oder einen Anhänger geladen haben müssen, bevor sie sie abtransportierten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221-3418-0 bei der Polizei zu melden.