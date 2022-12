Weltkriegsbombe in der Heidelberger Bahnstadt entschärft

Heidelberg. Die bei Bauarbeiten in der Heidelberger Bahnstadt gefundene Weltkriegsbombe ist erfolgreich entschärft. Wie die Stadt Heidelberg am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr mitteilte, wurde die Sperrung des Evakuierungsbereichs aufgehoben. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Bombe im Bereich Grüne Meile / Max-Jarecki-Straße, nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem bereits am 7. Dezember eine Bombe gefunden worden war.

Laut der Stadt hatte der Zustand der Weltkriegsbombe eine schnellstmögliche Entschärfung erfordert. Auch eine kontrollierte Sprengung konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Polizeihubschrauber über der Bahnstadt

Das Evakuierungsgebiet, in dem mehr als 7.000 Menschen leben, war größer als bei der Entschärfung am 9. Dezember. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in dem Gebiet waren aufgerufen, ihre Wohnungen und den gesperrten Bereich zu verlassen. Ab 22.15 Uhr hielten auch keine Züge mehr am Heidelberger Hauptbahnhof, der komplett gesperrt und evakuiert worden war. Ein Polizeihubschrauber überflog den Einsatzraum. Als Notunterkunft stand wieder der SNP dome zur Verfügung. Rund 150 Leute hatten dort am späten Abend Quartier bezogen. Außerdem waren die Gregor-Mendel-Realschule (Harbigweg 24) sowie das Gesellschaftshaus Pfaffengrund (Schwalbenweg 1/2) Notunterkünfte. Die rnv fuhr mit Shuttle-Bussen Betroffene zu den Notunterkünften. Alle Verkehrsteilnehmer waren gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren beziehungsweise zu meiden.

#Achtung #HD aufgrund einer Bombenentschärfung kommt es ab sofort in #Heidelberg zu massiven Einschränkungen im Verkehr. Unter anderem wird derzeit auch der Hauptbahnhof nicht angefahren. Es kommt zu Fahrtausfällen und Verspätungen! pic.twitter.com/W8NjEb7kVY — rnv (@rnvGmbH) December 15, 2022





Der Straßenbahnverkehr der rnv-Linien 22 und 26 fuhr Umleitungen um den betroffenen Bereich, die Haltestelle Hauptbahnhof-Süd wurde nicht angefahren.