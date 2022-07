Heidelberg. Die seit Mittwochabend vermisste 67-jährige Regina S. aus Sandhausen ist am Freitagabend wohlbehalten in Östringen aufgefunden worden. Die Frau wurde anschließend in die Obhut ihrer Familie überstellt, so dass die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen werden kann, teilte die Polizei am Samstag mit.

