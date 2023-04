Heidelberg. In der Heidelberger Weststadt ist es zwischen Donnerstag und Sonntag zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen. Laut Polizei traten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Häusserstraße an mindestens sechs geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Weitere Opfer und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Heidelberg unter der Rufnummer 06221 18570 zu melden.

