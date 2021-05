Rund 300 Personen: Abi-Feier auf Heidelberger Neckarwiese aufgelöst

Heidelberg. Die Polizei hat in Heidelberg eine Abi-Feier mit mehreren hundert Personen aufgelöst. Wie die Behörde mitteilte, kamen die Abiturienten am Mittwochabend auf dem Neckarvorland in der Uferstraße im Stadtteil Neuenheim zusammen, um ihren Schulabschluss zu feiern. Gegen 21 Uhr stellte die Polizei rund 300 Feiernde fest. Viele hätten sich dabei nicht an die Abstandsregeln und Maskenpflicht gehalten, berichtete die Polizei weiter.

Der städtische Ordnungsdienst verfügte schließlich über die Auflösung der Feierlichkeiten. Mit Lautsprecherdursagen wurde darauf aufmerksam gemacht, das Gelände an zu verlassen. Einige Wenige der laut eines Behördensprechers „augenscheinlich durchweg alkoholisierten und diskussionsfreudigen Personen“ seien dem nicht nachgekommen. Gegen 21.45 Uhr entschlossen sich die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst schließlich gemeinsam dazu, die Neckarwiese zu räumen. Negative Vorkommnisse blieben dabei aus.

Die Stadt Heidelberg hatte am Dienstag die Schulabschluss- und Prüfungsfeiern auf der Neckarwiese wegen der Corona-Pandemie untersagt.