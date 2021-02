Heidelberg. Am Dienstag, 16. Februar, bietet das Kulturfenster in der Kirchstraße 16 von 19.30 bis 21 Uhr einen Elternabend zum Thema „Kinder und Medien“ an.

Smartphone, Internet und digitale Spiele gehören längst zum Familienalltag. Nicht selten ist die Mediennutzung ein Streitthema in Familien und es stellen sich Fragen: Wie surft mein Kind sicher im Netz? Welche Angebote sind altersgerecht?

Eltern erhalten vielfältige alltagspraktische Tipps und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 06221/ 137 486 5 oder auf www.kulturfenster.de/inaktion.