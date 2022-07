Mann in Heidelberg von mehreren Personen attackiert

Heidelberg. Ein 23-Jähriger ist am Donnerstagabend in Heidelberg von mehreren Personen angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann gegen 20 Uhr im Bereich einer Grünfläche der Belfortstraße Ecke Kaiserstraße mit einer vier- bis achtköpfigen Personengruppe in Streit. Ein unbekannter Täter soll dabei auf den 23-Jährigen mit einer Glasflasche eingeschlagen haben und ihn im Gesicht verletzt haben. Vier der Personen sollen dann in Richtung Hauptbahnhof und weitere Personen in Richtung Kaiserstraße / Ringstraße geflüchtet sein. Auf der Flucht stahl laut Polizei einer der Flüchtenden zudem noch die von einer Zeugin, die gerade telefonisch die Polizei verständigte, abgestellte Einkaufstasche. Darin befanden sich Einkäufe im Wert von 100 Euro.

Der Verletzte wurde mit einer Platzwunde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei fahndete ergebnislos nach den Tätern. Der Täter mit der Glasflasche wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben: etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,60-1,70 Meter groß, schlanke Statur und von nordafrikanischem Phänotyp.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 99 1700 melden.