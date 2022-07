Falsche Polizisten erbeuten 1000 Euro von 25-Jähriger in Heidelberg

Heidelberg. Falsche Polizisten haben am Donnerstag in Heidelberg-Handschuhsheim eine 25-jährige Frau um 1000 Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilt, kontaktierten die Täter die Frau telefonisch gegen 13 Uhr und gaben sich als Polizeibeamte einer internationalen Polizeiorganisation aus. Sie täuschten vor, dass die Frau in eine Straftat verwickelt sei und setzten sie derart unter Druck, dass sie einen Geldbetrag in Höhe von 1000 Euro an die Betrüger überwies.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei im Rhein-Neckar-Kreis sowie den Stadtgebieten Mannheim und Heidelberg vor betrügerischen Anrufe falscher Polizeibeamter oder auch „Europol-Mitarbeiter“ und verweist auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention.