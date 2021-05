Bündnis “cemEND”: Streik vor HeidelbergCement geplant

Heidelberg. Das Bündnis “cemEND” hat vor dem Hauptgebäude von HeidelbergCement in der Berliner Straße /Jahnstraße ab 9.30 Uhr zum Streik aufgerufen. Anlässlich der virtuellen Aktionärsversammlung fordert das Bündnis vom Großkonzern sofortigen Klima- und Umweltschutz, sowie die Einhaltung von Menschenrechten. Am Streikaufruf sind unter anderem auch die Klima-Bewegung “Fridays for Future” beteiligt. Bereits gestern hatten Umweltaktivisten von “Extinction Rebellion” die Zu- und Abfahrt zum Werksgelände von HeidelbergCement in Leimen blockiert.

AdUnit urban-intext1