Beim Abbiegen in Heidelberg mit Straßenbahn kollidiert

Heidelberg. Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag in Heidelberg mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei berichtet, war das Resultat des Unfalls nur ein höherer Sachschaden von rund 13 500 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise keine bei dem Zusammenstoß in der Grünen Meile. Der 57-Jährige wollte dort auf Höhe der Jensenstraße verbotswidrig links abbiegen. Beide Unfallbeteiligten standen unter Schock, der Unfallverursacher wurde deshalb vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Wegen Sitzplatzreservierung: Streit in ICE endet in Schlägerei Mehr erfahren Formel 1 Haas-Teamchef: «Keine Eile» im Poker mit Mick Schumacher Mehr erfahren