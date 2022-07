Auto in Heidelberg von Bus eingeklemmt – Folgeunfall mit weiteren Fahrzeugen

Heidelberg. In Heidelberg ist am Mittwochmorgen eine Frau mit ihrem Auto von einem Bus eingeklemmt worden – bei der Unfallaufnahme hat sich noch ein zweiter Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 64-Jährige kurz nach 6 Uhr im Unteren St. Nikolausweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Gabelung mit dem Gaiberger Weg kam ihr ein Linienbus entgegen. Die Frau wich nach rechts aus, geriet dabei aber in die Böschung und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die vordere Stoßstange des Busses. Dabei wurde ihr Fahrzeug zwischen Bus und Böschung eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die verletzte Frau aus dem Fahrzeug befreien, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf fast 20 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Strecke kurzzeitig gesperrt. Dabei stieß ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen das Fahrzeug einer 41-jährigen Frau. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Bei der Aufnahme dieses Unfalls bemerkte die Polizei, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Um den Unfallverlauf mit zwischen Auto und dem Bus abschließend zu klären, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 59 1700 zu melden.