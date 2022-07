Harthausen. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Harthausen haben in der Nacht zum Samstag zwei Menschen ihr Leben verloren. "Wir gehen davon aus, dass es sich um die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, handelt", sagte ein Polizeisprecher. Beide waren 78 Jahre alt. Die Ursache des Brands ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei schätzte den Sachschaden an dem einstöckigen Haus auf 150 000 Euro.

