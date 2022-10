Zusammenstoß beim Linksabbiegen in Worms - vier Verletzte

Worms. Beim Zusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Transporter bei Worms sind vier Menschen verletzt worden. Der 33-jährige Fahrer des Autos habe am Samstagabend auf der L523 beim Linksabbiegen einen Transporter übersehen, beide Fahrzeuge seien frontal miteinander kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außer dem Transporterfahrer wurden alle Insassen verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Im Kleinwagen saßen außer dem Fahrer dessen 31-jährige Frau und der gemeinsame sieben Jahre alte Sohn, im Transporter eine 45-jährige Beifahrerin.

