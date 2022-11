Walldorf/Hockenheim. Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwochmorgen auf der A 6 zwischen dem Kreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim. Nach Informationen eines Reporters vor Ort ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Mannheim gesperrt. Auch in der Gegenfahrbahn kommt es zu Behinderungen. Über Verletzte liegen noch keine Informationen vor.

