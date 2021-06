Unbekannter Exhibitionist entblößt sich innerhalb kurzer Zeit vor zwei Joggerinnen  

Weinheim. Ein unbekannter Exhibitionist soll sich in Weinheim innerhalb kurzer zeit vor zwei Joggerinnen entblößt haben. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr in einem Feldgebiet im Stadtteil Sulzbach.

Zunächst wurde eine 55-Jährige auf den Mann aufmerksam. Sie sei im Bereich der Dammstraße in Richtung Kläranlage von einem schwarzen SUV überholt worden. Der Fahrer soll ausgestiegen sein und gezielt den Blickkontakt gesucht haben. Dabei fiel der Joggerin der entblößte Unterkörper auf. Die Joggerin lief danach in entgegengesetzter Richtung weiter.

Nur wenige Minuten später meldete sich eine zweite Joggerin im Alter von 45 Jahren bei der Polizei, die ebenfalls in dem Feldgebiet unterwegs war. Auch sie berichtete von einem schwarzen SUV, den sie mehrmals festgestellt habe. Der Unbekannte ging in gleicher Weise vor wie bei der ersten Tat.

Eine Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Er wurde von der Polizei wie folgt beschrieben: Sein Alter wurde auf etwa 45 Jahre geschätzt. Er soll rund 1,80 Meter groß sein und braunes, leichtgewelltes sowie volles Haar haben. Zum Tatzeitpunkt hatte er ein auffälliges orangenes T-Shirt an.

Weitere Geschädigte und Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 bei der Polizei.