Täter stehlen drei Palmen und mehrere Zitronenbäume aus Blumengeschäft in Mutterstadt

Mutterstadt. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt drei Palmen in einer Größe bis zu vier Metern aus einem Blumengeschäft im Gewerbegebiet entwendet. Wie die Polizei mitteilte, durchtrennten die Täter an der Fohlenweide in Mutterstadt eines der Vorhängeschlosse. Neben den Palmen klauten die Täter mehrere kleinere Zitronenbäume sowie Blumenerde und verursachten dadurch einen Schaden, der mehrere tausend Euro beträgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/4950.