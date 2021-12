Heiligkreuzsteinach. Ein 74 Jahre alter Mann ist in Heiligkreuzsteinach im Rhein-Neckar-Kreis von einem Auto überrollt worden. Der Senior war am Montagvormittag, nach Angaben der Polizei, auf Höhe der Einfahrt einer Schreinerei gestürzt. Ein 62 Jahre alter Autofahrer, der gerade dabei war, in die abschüssige Einfahrt einzubiegen, übersah den älteren Herrn und überrollte ihn. Der 74-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

