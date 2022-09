Grünstadt. Bei einem Verkehrsunfall in Grünstadt am Dienstagvormittag ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der 50-Jährige beim Linksabbiegen in die Asselheimer Straße die Vorfahrt eines von links kommenden Autofahrers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

