Landau. Die Reifen an sieben Fahrzeugen haben Unbekannte am Freitagmorgen, zwischen 6 Uhr und 11.25 Uhr, in Landau zerstochen. Nach Angaben der Polizei waren die Autos auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofs in der Woogstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06341/2870 bei der Polizei zu melden.

