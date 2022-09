Polizeieinsatz im Riedsaumpark in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Aufgrund von Schüssen im Riedsaumpark in Ludwigshafen ist die Polizei am Donnerstagmittag alarmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, haben sie mit starken Polizeikräften gegen 13.30 Uhr den Park aufgesucht. Eine Zeugin gab an, dass sich zwei Personen gegenseitig beschossen haben und anschließend weggerannt seien. Bei den vermeintlichen Schüssen habe es jedoch keine Knallgeräusche gegeben. Vermutlich handelte es sich um Spielzeugpistolen. Die Personen konnten nicht mehr angetroffen werden.

