Polizeiboot havariert auf dem Rhein

Speyer. Ein Dienstboot der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen ist am Sonntagmittag im Rhein bei Speyer havariert. Dabei wurde das Fahrzeug nach Angaben der Behörde so stark beschädigt, dass Wasser in das Boot eingedrungen sei. Die Feuerwehr verhinderte ein Sinken. Das Boot sei schließlich auf einer nahe gelegenen Werft aus dem Wasser geholt worden.

Die Mannheimer Wasserschutzpolizei führte die Unfallaufnahme durch. Verletzt wurde niemand. Auch traten keine Betriebsstoffe aus dem beschädigten Boot aus, informierte die Polizei weiter.