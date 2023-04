Polizeibeamten bedroht und Ärztin in Frankenthal getreten

Frankenthal. Ein Polizist ist in Frankenthal am Freitagabend bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde diese zunächst in die Fontanesienstraße gerufen, da dort ein 18-Jähriger eine Autoscheibe eingeschlagen hatte. Infolge wurde ein 27-jähriger Polizeibeamter von dem 18-Jährigen bedroht.

Dieser verhielt sich während des gesamten Einsatzes aggressiv und wurde daher in einem nahegelegenen Krankenhaus einer Ärztin vorgestellt. Hier trat der Beschuldigte während des Gesprächs mit der Ärztin dieser gegen 20.30 Uhr gegen den Oberschenkel. Den 18-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.