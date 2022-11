Mannheim/Ilvesheim. Nach der Absage des Fasnachtszuges 2023 in Mannheim springt der KV Insulana Ilvesheim in die Bresche und übernimmt. Das haben die Karnevalisten bei der Eröffnung der Kampagne am Samstag mitgeteilt.

„Am Sonntag, 19. Februar, rocken wir mit euch die Insel“, versprechen die Narren. Anmeldungen sind ab sofort unter Fastnachtszug.Ilvesheim@gmail.com möglich.