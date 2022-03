Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eberbach. Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der L 595 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer in Richtung Pleutersbach unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar. Der 26-Jährige kam von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb schwerverletzt im Bereich eines Feldweges liegen. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

